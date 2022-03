Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Ein bisher Unbekannter ist am Freitag (04.03.2022, 23.55 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich Zutritt zu der Erdgeschosswohnung an der Professor-Hahn-Straße. Die 38-jährige Bewohnerin schlief zunächst, wachte aber auf, als sie der Einbrecher am Bein berührte. Die Frau machte das Licht an und der Unbekannte flüchtete über eine Terrassentür. Der Mann soll eine grüne Jacke mit Kapuze getragen haben.

Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

