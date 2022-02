Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubserie im Märkischen Kreis - Festnahmen

Iserlohn (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort von drei Tatverdächtigen, die nach derzeitigem Stand im Zusammenhang mit mehreren bewaffneten Raubüberfällen im Märkischen Kreis stehen könnten. Die drei Männer, ein 22-Jähriger, ein 24-Jähriger sowie ein 46-Jähriger, konnten am Donnerstagnachmittag in Iserlohn, gegen 15:40 Uhr, in und an einem Mehrfamilienhaus in der Wallstraße festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten der Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung sowie eines Fahrzeugs, wurden Beweismittel sichergestellt. Die konkreten Tatbeteiligungen der drei Tatverdächtigen und die mögliche Zuordnung von einzelnen Raubdelikten, sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell