Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots)

In der Zeit vom 1. Juli 14.00 Uhr bis 3. Juli 18.00 Uhr kam es in Haren in der Landegger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter Opel Corsa von einem/er Fahrzugführer/in beschädigt. Durch den Zusammenstoß ist der linke Außenspiegel des Opels abgebrochen und es entstanden Kratzer an den linken Fahrzeugscheiben. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

