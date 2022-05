Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Unaufmerksamkeit zweier Radfahrer an Engstelle des Haunetalradwegs in Burghaun an der B 27 führt zur Kollision im Begegnungsverkehr

Kleine Ursache, große Wirkung:

Am Sonntag, den 22.05.2022 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Kollision zweier Radfahrer auf dem Haunetalradweg in der Ortslage in Burghaun direkt an der B 27. Eine 61-jährige Haunetalerin befuhr mit ihrer Schwägerin den Radweg von Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Haunetal. Ein 69-jähriger Hünfelder kam den beiden Damen auf dem selben Radweg entgegen. Alle Drei waren mit Pedelacs (E-Bikes) unterwegs. An einer durch einen Poller verengten Stelle des gemeinsamen Fuß- und Radweges kam es mutmaßlich durch Unachtsamkeit und Fehleinschätzung beider Radler schließlich zur Kollision. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer. Der 69-jährige Mann aus Hünfeld wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Die 61-jährige Haunetalerin hatte weniger Glück und musste mit schweren Verletzungen im Mundbereich in die Helios-Klinik in Hünfeld eingeliefert werden. An einem der beiden Pedelacs entstand leichter Sachschaden.

