POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Samstag, den 21.05.2022 kam es in Fulda, im Kreuzungsbereich Kohlhäuser Straße / Mainstraße gg. 23:38 Uhr zu einem Unfall beim Abbiegen. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer AMG aus Bad Soden im Taunus wollte aus der Kohlhäuser Straße nach links in die Mainstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der bevorrechtigten Mainstraße fahrenden Pkw, einen Renault mit drei Personen besetzt und es kam zum Zusammenstoß. Ein Mitfahrer in diesem Fahrzeug wurde dadurch verletzt und ins Klinikum Fulda verbracht. Das Fzg. des Unfallverursachers wurde auf der gesamten Fahrerseite stark beschädigt, das bevorrechtigte Fzg. wurde im Frontalbereich erheblich beschädigt. Zudem waren beide Fzg. nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 52500,- EUR

