Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Wohnungseinbruchsversuche in Horas

Fulda (ots)

Kennzeichen gestohlen

Neuhof - In der Spessartstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (20.10.) die Kennzeichen von zwei Fahrzeugen. Ein Hyundai i10 mit den Kennzeichen FD- GK 1502 war auf der Straße, das Wohnmobil eines weiteren Geschädigten mit dem Kennzeichen FD - DT 510 auf dem Grundstück abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruchsversuche in Horas

Fulda - Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag (09.10.) und Samstag (16.10.) das Kellerfenster einer Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salzburger Straße in Horas auf. Allerdings blieb der Einbruch für die Langfinger erfolglos. Sie flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

In der gleichen Straße wurde ebenfalls versucht zwischen Mittwoch (06.10.) und Mittwoch (20.10.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte auch hier. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen.

Julissa Bär

