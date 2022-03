Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nötigung im Straßenverkehr

Attendorn (ots)

Am Samstag (12. März) hat ein Zeuge gegen 8:45 Uhr der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Ihnestraße in Kraghammer gemeldet. Der Zeuge befuhr die Straße in Richtung Attendorn und gab an, dass der hinter ihm fahrende Pkw ihn erheblich durch das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes bedrängt und anschließend überholt hatte und zudem in Schlangenlinien gefahren sei. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf das genannte Fahrzeug an und konnte den Autofahrer auf einem Parkplatz zum Anhalten bringen. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer zur Polizeiwache in Attendorn gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

