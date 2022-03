POL-OE: Fahren unter Drogeneinwirkung

Olpe (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass soeben im Rhoder Weg in Olpe ein Pkw-Fahrer ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte und sich ohne um angerichteten Schaden zu kümmern weitergefahren war. Diverse Ermittlungen führten zu einem 25-jährigen Mann, der deutlich alkoholisiert in seiner Wohnung in der Nähe angetroffen werden konnte. In der Folge wurde ihm in ...

