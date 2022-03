Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht mit Trunkenheit

Olpe (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass soeben im Rhoder Weg in Olpe ein Pkw-Fahrer ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte und sich ohne um angerichteten Schaden zu kümmern weitergefahren war. Diverse Ermittlungen führten zu einem 25-jährigen Mann, der deutlich alkoholisiert in seiner Wohnung in der Nähe angetroffen werden konnte. In der Folge wurde ihm in der Polizeiwache Olpe eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Eine weitere Nachschau ergab, dass ein zweites, ebenfalls in der Nähe abgestelltes Fahrzeug auch durch den Unfallverursacher beschädigt worden war. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell