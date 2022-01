Polizei Mettmann

POL-ME: 42-Jähriger verhindert Einbruchdiebstahl - Ratingen - 2201055

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (10. Januar 2021) verhinderte ein 42-jähriger Ratinger einen Einbruchdiebstahl in sein Einfamilienhaus an der Stichelshecke in Ratingen. Er überraschte die Einbrecher bei der Tatbegehung. Die Männer flohen unerkannt und konnten trotz einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Am Montagnachmittag hielt sich ein 42-jähriger Ratinger im Obergeschoss seines Einfamilienhauses an der Straße Stichelshecke in Eggerscheidt auf. Gegen 17:50 Uhr vernahm er Geräusche aus dem Erdgeschoss des Hauses. Als er den Wohnraum betrat, stellte er zwei Männer fest, welche soeben versuchten, gewaltsam durch die Terrassentür in seine Wohnräume einzudringen.

Bei Tatentdeckung flohen die Männer unmittelbar fußläufig über den rückwärtigen Garten und entfernten sich unerkannt auf einem parallel zur Straße Kesselsströttchen verlaufenden Feldweg in Richtung der Autobahn A3. Der Ratinger informierte unmittelbar die Polizei, welche die flüchtigen Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Geschädigte kann die zwei Täter lediglich mit einer sportlichen Figur und einer ungefähren Körpergröße von 180-190cm beschreiben.

Die Beamten stellten an der rückwärtig gelegenen Terrassentür des Einfamilienhauses mehrere Hebelmarken fest. Des Weiteren hatten die Täter die doppelverglaste Scheibe in Höhe des Türgriffes eingeschlagen. Durch die Tatentdeckung hatte der 42-Jährige den Einbruchdiebstahl verhindern können.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei führte intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, zur Fluchtrichtung oder zur Identität der bisher unbekannten Täter tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

