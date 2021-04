Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Werkzeuge aus Rohbau entwendet -#polsiwi

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagabend (06.04.2021, 17:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (07.04.2021, 07:00 Uhr) aus einem Rohbau im Bereich Hagener Straße / In der Herrenwiese Werkzeug entwendet. Die Diebe drangen in den Rohbau ein und öffneten gewaltsam mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten zahlreiche elektrische Werkzeuge, unter anderem zwei Bohrmaschinen, zwei Winkelschleifer, zwei Akkuschrauber und einen Bohrhammer. Der oder die Täter dürften für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Aufgrund von Hinweisen könnte die Tat gegen ca. 21:30 Uhr stattgefunden haben. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

