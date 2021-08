Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zug in Geithain beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Geithain (ots)

Am Freitagabend wurde eine Regionalbahn kurz nach der Abfahrt vom Bahnhof Geithain in Richtung Chemnitz von unbekannten Personen beworfen oder beschossen. Dabei ging eine Scheibe eines Reisezugwagens zu Bruch. Reisende wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Regionalbahn fuhr kurz vor 18 Uhr vom Bahnhof Geithain in Richtung Chemnitz. In Höhe der ehemaligen Güterabfertigung wurde sie von unbekannten Personen beworfen oder beschossen. Eine Scheibe eines Reisezugwagens wurde getroffen. In diesem Bereich saßen zu diesem Zeitpunkt zwei Reisende. Da zum Glück nur die Außenscheibe des Fensters beschädigt wurde, blieben die beiden Reisenden unverletzt. Das Zugpersonal wurde von den Reisenden über den Vorfall informiert und alarmierte die Bundespolizei.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen im Bereich der ehemaligen Güterabfertigung auf. Dem ersten Eindruck nach wurde der Zug vermutlich mit Steinen oder einer noch unbekannten Waffe beschossen.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die diese Personengruppe gesehen haben und eventuell diese Personen beschreiben können oder Personen aus dieser Gruppe erkannt haben. Des Weiteren werden der Mann und die Frau, welche in dem Abteilbereich gesessen haben gebeten sich bei der Bundespolizei Leipzig zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter 0341/ 99799- 0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell