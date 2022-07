Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 07. Juli 2022, gegen 12.40 Uhr wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus Detern vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links auf die Hauptstraße fahren. Hierbei kollidierte sie mit einer 53-jährigen Frau aus Barßel, die mit ihrem PKW die Hauptstraße befuhr. Die Barßelerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell