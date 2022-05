Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in ein Getränkelager - Hinweise erbeten (26.05.2022)

Rottweil (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Neutorstraße in ein Getränkelager eines Gemeindehauses eingebrochen und haben mehrere Kästen Leergut gestohlen. Die unbekannten Täter drückten hierfür gewaltsam eine Schiebetür auf und gelangten in das Lager. Nachdem die Diebe beim Heraustransportieren der Kästen von einer Zeugin angesprochen worden sind, flüchteten diese in Richtung der Musikmuschel im Stadtgraben. Bei den Tätern soll es sich um fünf Jugendliche mit dunklen Haaren handeln, die sich regelmäßig in der Nähe des Gemeindehauses aufhalten würden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

