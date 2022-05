Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Unfallflucht - Hausfassade beschädigt (25.05.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Eine beschädigte Hausfassade ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Straße "Neunthausen" ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker rangierte auf Höhe des Anwesens Neunthausen 2 und prallte hierbei gegen die Hausfassade und das Dach des Gebäudes. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fort. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacher um einen jungen Mann gehandelt haben. Dieser sei mit einem roten Traktor und grünen Anhänger unterwegs gewesen. Die Höhe des am Gebäude entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang oder zur Identität des Verursachers machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell