Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennender Kleintransporter - Vorsätzliche Brandstiftung

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach bereits berichtete, ist am frühen Dienstagmorgen, 1. Februar, ein Kleintransporter an der Aachener Straße in Brand geraten. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Der Kleintransporter brannte nahezu vollständig aus. Im Verlauf trat Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug und lief brennend in Richtung der Container. Die Bauarbeiter wurden sofort aus den Wohncontainern evakuiert. Ein Feuerwehrtrupp löschte den brennenden Kraftstoff mit einem Schaumrohr.

Größerer Brandschaden konnte verhindert werden und es wurde niemand verletzt. (cr)

