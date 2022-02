Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Plastikbaum in Kapelle in Brand gesetzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen versuchter schwerer Brandstiftung, nachdem bislang namentlich nicht bekannte Täter am Sonntag, 30.01.2022, einen Plastikbaum in einer Kapelle an der Straße Heiligenpesch angezündet haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Es ist einer Zeugin zu verdanken, dass die Feuerwehr den Brand recht zeitnah löschen konnte. Sie meldete das Feuer gegen 13.55 Uhr. Der Gummibaum wurde zerstört, der Altar durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand kein Schaden an dem Gebäude selber.

Da es sich bei dem Tatort um eine Kapelle handelt, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat und / oder etwaigen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

