Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Fahrraddieb flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht (27.05.2022)

Vöhringen (ots)

In der Nacht auf Freitag flüchtete ein Fahrraddieb auf der Dorfstraße vor der Polizei. Einer Polizeistreife fiel gegen 0:30 Uhr ein Mann auf, der mit einem Fahrrad ohne eingeschalteten Licht die Dorfstraße bergaufwärts fuhr. Auf sein Verhalten angesprochen, radelte der Unbekannte auf Höhe des Anwesens Dorfstraße 6 in eine Zwischenstraße und schmiss das Rad in eine Wiese. Der Dieb rannte in unbekannte Richtung davon. In den frühen Morgenstunden meldete sich der Eigentümer des Fahrrads bei der Polizei und teilte den Diebstahl mit. Da die Beamten das Rad sichergestellt hatten, kann der Eigentümer dies nun bei der Polizei abholen. Bei dem Dieb soll es sich um einen ca. 20-jährigen Mann mit blonden Haaren handeln. Er ist wohl zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und war mit einer dunkeln Hose sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

