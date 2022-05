Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin übersieht "rote" Ampel (25.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Kreuzung Robert-Bosch-/Carl-Friedrich-Benz-Straße. Eine 80-jährige Fiat Fahrerin fuhr auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße und übersah, dass ihre Ampel auf "Rot" stand. Sie fuhr auf die Kreuzung und stieß mit einem 45-jährigen Audi Fahrer zusammen, der von rechts kam und dessen Ampel "Grün" zeigte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell