Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kann keinen Führerschein vorweisen (27.05.2022)

Wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat die Polizei am Freitagmorgen kurz nach Mitternacht die Ermittlungen gegen einen Autofahrer aufgenommen. Ein 19-jähriger Ford Fahrer geriet auf der Kreisstraße 5739 in eine Kontrolle der Polizei. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen und auch sein Vorwand, diesen zuhause aufzubewahren, bestätigte sich nicht. Da er zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen schien, durfte er nicht weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

