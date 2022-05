Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin verletzt sich leicht bei einem Unfall - Polizei sucht Zeugen (25.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Blechschaden in Höhe von 30.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Alleenstraße und der Königstraße ereignet hat. Ein 77-jähriger Daimler-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen der Alleenstraße in Richtung Brücke unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 25-Jährige mit einem Daimler die Königsstraße in Richtung Klinikum. In der Kreuzungsmitte prallen beide Daimler zusammen. Der Daimler der jungen Frau wurde nach links abgewiesen und stieß mit der Glasfassade der dortigen Tiefgarage zusammen. Hierbei verletzte sich die 25-jährige Autofahrerin leicht. Ein Krankenwagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf insgesamt rund 30.000 Euro. Die an dieser Kreuzung installierte Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung "grün" angezeigt hätte. Es werden vom Polizeirevier Tuttlingen Zeugen gesucht, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

