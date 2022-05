Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Tafelladen (27.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist am Freitagmorgen in ein Geschäft auf der Max-Stromeyer-Straße eingebrochen. Ein Anwohner hörte gegen vier Uhr laute Geräusche aus dem Bereich des Tafelladens auf dem Gottmannplatz und sah kurz darauf, wie eine Person das Geschäft mitsamt einem gefüllten Einkaufswagen verließ, woraufhin er umgehend die Polizei verständigte. Der 30-Jährige Mann konnte bei dem Versuch zu flüchten von der Polizei festgenommen werden. Der junge Mann verschaffte sich zuvor Zugang zu Tafelladen, indem er mit dem Einkaufswagen die Glastür des Gebäudes derart beschädigte, dass er in die Innenräume des Geschäfts gelang. Da gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

