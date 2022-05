Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der B 33 (25.05.2022)

Allensbach (ots)

Am Mittwochnachmittag sind bei der Polizei zahlreiche Anrufe wegen eines Falschfahrers auf der Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach eingegangen. Ein 86 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der B 33 von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf Höhe Allensbach geriet der 86-Jährige im Bereich einer Baustelle trotz baulicher Trennung auf die Fahrbahn der Gegenrichtung. Dort fuhr der Falschfahrer auf der Überholspur weiter, bis er die B 33 an der Abfahrt Markelfingen selbstständig verließ und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Während der Geisterfahrt des 86-Jährigen kam es zu mindestens einer Gefährdung eines ordnungsgemäß entgegenkommenden anderen Autofahrers, der eine Frontalkollision durch eine Gefahrenbremsung und gerade noch rechtzeitiges Ausweichen verhindern konnte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Falschfahrers. Andere Fahrzeugführer, die ebenfalls durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell