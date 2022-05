Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet (26.05.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Fußgänger hat am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Schaffhauser Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 58-jähriger Traktorfahrer waren hintereinander auf der Schaffhauser Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Hohenkrähenstraße rannte plötzlich ein Fußgänger über die Rot zeigende Fußgängerampel. Der 18-Jährige bremste stark ab, woraufhin der Traktor in das Heck des Mercedes fuhr. Der Fußgänger rannte weg, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Fußgänger geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

