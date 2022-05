Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto stößt mit Fußgänger zusammen (27.05.2022)

Stockach (ots)

Ein Fußgänger ist beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bahnhofstraße am Freitagmorgen verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Fiat auf dem Parkplatz eines Einkauf-Centers. Dabei stieß er mit einem 52 Jahre alten Fußgänger zusammen, der ebenfalls auf dem Parkplatz unterwegs war. Der 52-Jährige verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

