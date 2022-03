POL-H: 16-Jährige wird in Vahrenwalder Park lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Die Polizei Hannover hat seit heute, 14.03.20.22, öffentlich nach einem Sexualstraftäter aus Garbsen mithilfe von Fotos gefahndet. Er stellte sich am gleichen Abend der Polizei in Hannover-Stöcken. Neu: Das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge erließ am 25.11.2021 gegen den 30-jährigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen drei Sexualstraftaten. Die ...

mehr