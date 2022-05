Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen ist es am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Straße "Kornblumenweg". Dabei gerieten drei Männer, die kurz zuvor erfolgreich untereinander ein Geschäft abgewickelt hatten, nach Genuss von Alkohol in einen Streit. Der eskalierte in einer Schlägerei, bei der ein ...

mehr