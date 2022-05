Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Besitzer findet gestohlenes Fahrrad im Internet

Coesfeld (ots)

Der Eigentümer eines gestohlenes Fahrrads meldet sich beim Dieb, um es zurückzukaufen. Was kurios klingt, ist in Dülmen passiert. Natürlich war die Polizei durch den 39-Jährigen Dülmener eingeweiht. Bis dato Unbekannte hatten dessen Sohn das Fahrrad am Donnerstag (05.05.22) vom Gelände einer Schule gestohlen.

Auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckte der Mann dann das Gefährt seines Sohnes. Er gab sich als Interessent aus und verabredete sich mit dem möglichen Täter. Zwei Jugendliche im Alter von 13 Jahren und 15 Jahren erschienen dann am Montag (09.05.22) mit dem Fahrrad in der Dülmener Innenstadt. Polizisten hielten sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe auf, um den mutmaßlichen Dieb zu stellen.

Während die Polizisten den 13-jährigen mutmaßlichen Dieb antrafen, flüchtete sein 15-jähriger Begleiter. Jedoch ließ er sein Mobiltelefon und ein anderes Fahrrad zurück. Wie sich herausstellte, war auch dieses gestohlen.

Der Sohn des Dülmeners erhielt das Mountainbike kurz darauf zurück. Anhand der Rahmennummer konnte die Polizei das andere gestohlene Fahrrad einem Besitzer zuordnen.

