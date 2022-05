Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann sucht Bundespolizei auf und wird verhaftet

Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (03. Mai) erschien ein Mann in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Dortmund. Anschließend ging er für 210 Tage in die Justizvollzugsanstalt.

Gegen 18 Uhr wurde der 35-Jährige bei der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig und bat um einen Schlafplatz. Nach Aufforderung händigte er den Beamten seine rumänische Identitätskarte aus. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gleich zweimal gesucht wurde. Das Amtsgericht Stuttgart hatte den rumänischen Staatsbürger im Juli 2020 rechtskräftig wegen Bedrohung und im März 2021 wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 480 Euro bzw. 1.800 Euro verurteilt. Der Gesuchte hatte die geforderten Geldstrafen bisher nicht beglichen und wurde deshalb per Haftbefehl gesucht.

Der Verurteilte kontaktierte seine Mutter und informierte sie über seine Festnahme. Anschließend wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ergab, dass der Mann mit 1,8 Promille stark alkoholisiert war.

Da der 35-Jährige die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, brachten Bundespolizisten ihn für insgesamt 210 Tage in die Justizvollzugsanstalt.

