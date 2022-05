POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Geldbörsen gestohlen

Coesfeld (ots) - Unter Cannabis-Einfluss stand am Sonntag (08.05.22) ein 24-jähriger Autofahrer aus Dülmen. Gegen 10 Uhr stoppten und kontrollierten Polizisten ihn an der Straße Westhagen. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigten den Konsum von Cannabis an. Eine Ärztin entnahm dem 24-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizei ...

