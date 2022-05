POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Bekiffter Autofahrer

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einen blauen Opel Corsa-C aufgebrochen. Das Auto stand auf dem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße. Die Täter öffneten gewaltsam die Fahrertür. Es ist bislang nicht bekannt, ob oder was entwendet wurde. Auch die Tatzeit steht nicht fest. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

