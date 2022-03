POL-DO: Unfall auf der A 44 in Richtung Dortmund - Schutzengel reiste mit

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0280 Bei einem Brand in einer Grundschule in Dortmund Wickede ist erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Brand ereignete sich am Sonntagnachmittag (6.3.) gegen 17 Uhr in der Grundschule an der Langscheder Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Scheibe in einen Raum der Schule. Augenscheinlich wollten die Täter ...

