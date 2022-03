Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in einer Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einem Brand in einer Grundschule in Dortmund Wickede ist erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Brand ereignete sich am Sonntagnachmittag (6.3.) gegen 17 Uhr in der Grundschule an der Langscheder Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Scheibe in einen Raum der Schule. Augenscheinlich wollten die Täter Gegenstände aus der Schule entwenden. Mehrere Elektrogeräte standen zum Abtransport bereit. Ob das Feuer durch die Täter absichtlich gelegt wurde oder fahrlässig entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausdehnung auf angrenzende Räume verhindern. Durch das Feuer entstand Gebäudeschaden.

Bereits am Samstag kam es zu einem Einbruch in die Grundschule. Dort entwendeten unbekannte Täter ebenfalls Elektrogeräte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell