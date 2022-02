Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Pinntal wurde zwischen Samstag- und Montagnachmittag ein schwarzer Seat Leon beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Rund 1.500 Euro Schaden sind dabei entstanden.

Gladbeck:

Ein kaputter 5er BMW und rund 10.000 Euro (Total-)Schaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht auf der Voßstraße. Der Verursacher muss zwischen 22 Uhr am Montagabend und der Nacht auf Dienstag, 1.15 Uhr, gegen den schwarzen BMW gefahren bzw. geprallt sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise liefern können.

Recklinghausen:

Auf der Vennheidestraße wurde zwischen Samstag- und Dienstagmorgen ein weißer VW Golf angefahren und an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden am Golf wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Waltrop:

Auf dem Action-Parkplatz an der Dortmunder Straße hat es am späten Montagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr wurde ein schwarzer VW Passat angefahren. Die mutmaßlichen Verursacher sollen in einem babyblauen Mercedes B-Klasse unterwegs gewesen sein. Das Kennzeichen konnte nur teilweise abgelesen werden. In das Auto sollen ein Mann und eine Frau gestiegen sein. Beide waren Mitte bis Ende 20 und beide etwa 1,77m groß, der Mann hatte seine dunklen Haare zum Zopf gebunden, die Frau hatte ebenfalls dunkle Haare. Der Sachschaden am Passat wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht am Egelmeer entstanden. Dort wurde zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag ein grauer Opel Zafira angefahren. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

