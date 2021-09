Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 27. September 2021, 17:30 Uhr, und Dienstag, 28. September 2021, 18:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Wohnhaus in der Ahornstraße ein. Das Innere des Wohnhauses wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zum Diebesgut dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

