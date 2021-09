Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Radfahrer in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. September 2021, kam es in der Heemstraße im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Radfahrer.

Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Großenkneten mit seinem Bus die Heemstraße in Wildeshausen und übersah beim Rechtsabbiegen in die Bahnhofstraße einen mit einem Fahrrad in gleicher Richtung fahrenden 8-jährigen Jungen aus Wildeshausen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

Gegen den 59-jährigen Busfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell