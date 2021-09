Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. September 2021, kam es in der Bümmersteder Straße in Hatten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Gegen 17:10 Uhr verließ eine 59-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw VW die Autobahn 29 im Bereich der Anschlussstelle Sandkrug und stoppte verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich zur Bümmersteder Straße. Als die 59-Jährige rechts in die Bümmersteder Straße abbog, übersah sie den von rechts kommenden 71-Jährigen aus Oldenburg, der den Rad- und Gehweg in Richtung Oldenburg befuhr.

Beim Aufprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Zur weiteren Behandlung wurde der 71-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt.

Gegen die 59-jährige Pkw-Fahrerin wurden ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell