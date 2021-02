Polizei Dortmund

POL-DO: 68-jährige Frau brutal angegriffen - Festnahme und Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Eine 68-jährige Dortmunderin ist am Freitagabend (5. Februar) vor einem Mehrfamilienhaus an der Dessauerstraße brutal angegriffen und verletzt worden. Die Polizei konnte noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Es war gegen 19.35 Uhr, als Zeugen die Beamten alarmierten. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses schlug und trat ein Mann demnach auf eine Frau ein, auch als diese bereits am Boden lag. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die Frau unvermittelt und wegen einer Nichtigkeit angegriffen. Die Beamten konnten noch vor Ort einen Tatverdächtigen (26, aus Dortmund) festnehmen.

Die Dortmunderin wurde bei der Tat schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam leistete der 26-Jährige Widerstand.

Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

