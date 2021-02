Polizei Dortmund

POL-DO: Kupferdiebstahl in Lünen: Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (5. Februar) sechs Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Metall von einem Firmengelände an der Kupferstraße in Lünen entwendet zu haben.

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten die Polizei gegen 1.20 Uhr alarmiert. Sie hatten auf dem Gelände mehrere Personen entdeckt, die offenbar Gegenstände zur umgrenzenden Mauer trugen. Als einer der Mitarbeiter die entsprechende Stelle aufsuchte, flüchteten zwei Männer in Richtung Bergstraße. Auf beiden Seiten der Mauer fanden die Beamten bereitgelegte Metallplatten.

Im Rahmen der Fahndung fiel den Polizisten im Bereich Kupferstraße/Auf dem Osterfeld ein verdächtiges Fahrzeug auf, das mit sechs Männern besetzt war. Einige von ihnen stark schwitzend und mit verdreckter Kleidung.

Die Beamten nahmen die Männer im Alter von 26 bis 37 Jahren fest und brachten sie zur nächstgelegenen Wache.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls.

