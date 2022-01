Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 11. Januar 2022, zwischen 6.30 Uhr und 13.55 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Dacia Duster ein, welcher auf einem Parkplatz neben einem Schulgebäude in der Willohstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 11. Januar 2022, gegen 11.16 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Sögel auf der Ellerbrocker Straße in Richtung Markhausen und wollte dann in die Straße In den Späten abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 28-jährige Frau aus Friesoythe ebenfalls mit ihrem Auto auf dieser Straße in Richtung Markhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte sie aufgrund der Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Der 25-jährige Mann aus Sögel wurde leicht verletzt.

