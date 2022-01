Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - gemeinschädliche Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 19.00 Uhr in der Kirchstraße zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung in der katholischen Kirche: Durch bislang unbekannte Täter wurden diverse brennende Opferkerzen in den Kirchenbänken verteilt. Die Becher dieser Opferkerzen wurden in einem Gefäß mit Weihwasser versenkt. Des Weiteren wurden die Schafe aus der Krippe genommen und ebenfalls in den Kirchenbänken verteilt. Der Esel aus der Krippe wurde zerstört. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen

