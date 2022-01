Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl eines hochwertigen PKW

Zwischen Sonntag, 09.Januar 2022, gegen 22.00 Uhr, und Montag, 10. Januar 2022, 06.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzer PKW Audi Q7, welcher zur Tatzeit in der Bahnhofstraße abgestellt war, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 bzw. die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Zwischen Freitag, dem 07.Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, und Montag, dem 10.Januar 2022, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Bushaltestelle an der Schulstraße zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es gegen 05.30 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger Barßeler befuhr mit seinem PKW die Oldenburger Straße in Richtung der Bundesstraße B401. Am Ende einer Linkskurve kam er aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Sein PKW war hierdurch nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3450 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 07.Januar 2022, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Edewecht mit seinem PKW, Audi die Edammer Straße in Richtung Bundesstraße B401. Als er nach links in den Starenweg abbiegen wollte, musste er zunächst halten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein 50-Jähriger aus Bad Zwischenahn, der sich mit seinem LKW hinter dem Audi befand, bemerkte dieses zu spät und fuhr in die Fahrerseite des Audi. Dessen Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, dem 10.Januar 2022, gegen 20.00 Uhr, wollte ein 34-jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW vom Parkplatz eines Discounters an der Friesoyther Straße fahren, übersah dabei einen 58-jährigen aus Bösel, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

