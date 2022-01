Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Bargeld

In der Zeit zwischen Dienstag, 06. Januar 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 10. Januar 2022, 09.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Cloppenburger Krankenhaus das Bargeld einer 80-jährigen Böselerin aus deren Behandlungszimmer. Im zeitlichen Vorfeld (ca. 13. Dezember 2021 bis 06. Januar 2022) soll es bereits zu zwei weiteren Bargelddiebstählen aus Patientenzimmern gekommen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 07. Januar 2022, 19.00 Uhr, und Montag, 10. Januar 2022, 06.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür der Liebfrauenschule in der Osterstraße. Ein Zutritt in das Gebäude erfolgte nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 10. Januar 2022, wurde gegen 15.45 Uhr auf der Straße Frilberg ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 70-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,23 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt, der Führerschein des 70-Jährigen wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08. Januar 2022, wurde gegen 10.25 Uhr auf der Emsteker Straße ein 30-jähriger Fahrer eines Transporters aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dem 30-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits im Jahre 2019 entzogen worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Montag, 10. Januar 2022, wurde um 08.05 Uhr im Eisenbahnweg ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg festgestellt, der bauartliche Veränderungen an seinem PKW in der Form vorgenommen hatte, dass sich die Fahrwerksfedern, Nachrüstfelgen und Spurverbreiterung gegenseitig beeinflussten. Eine hierfür erforderliche Einzelabnahme für die jeweiligen Bauteile konnte er den Beamten nicht vorlegen. Zudem hatte der 30-Jährige auf die Rückscheinwerfer seines PKW eine Lasur aufgetragen, wodurch das Signalbild der Rückscheinwerfer negativ beeinflusst wurde. Durch die vorgenommenen bauartlichen Veränderungen war die Betriebserlaubnis des PKW erloschen. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es um 10.00 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 61-jährige Frau aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Eisenbahnstraße und beabsichtigte, diesen in Höhe der Straße An der Strohriede zu überqueren. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam sie alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es gegen 17.45 Uhr auf dem Heerdamm zu einem Verkehrsunfall: Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte ihr PKW zunächst mit einem Leitpfosten, bevor er neben einem Straßenbaum zum Stillstand kam. Die 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihr PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 11. Januar 2022, kam es gegen 06:45 in Cappeln Ortsteil Bokel, auf der Verbindungsstraße zwischen der Heinrich-Straße und dem Neuen Damm zu einer Verkehrsunfall: Ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters aus Cappeln OT Bokel fuhr gegen eine auf der Fahrbahn liegende Birke. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel und die Fahrbahn spiegelglatt, sodass der 31-Jährige eine Kollision nicht verhindern konnte. Der Baum muss in der Zeit zwischen Montag, 10. Januar 2022, 19.00 Uhr, und Dienstag, 11. Januar 2022, 06.45 Uhr, von bislang unbekannten Personen gefällt und nicht von der Fahrbahn geräumt worden sein. Durch den Unfall entstand am Transporter ein erheblicher Sachschaden (ca. 15000 Euro). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Lastrup - Diebstahl einer Chromleiste / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 09. Januar 2022, zwischen 00.30 Uhr und 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Eschstraße eine Chromleiste vom PKW VW Polo eines 19-Jährigen aus Lastrup. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 06. Januar 2022, kam es gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 54-Jähriger Polizeibeamter des Polizeikommissariates Vechta befuhr mit einem Dienst-Kraftfahrzeug (VW Multivan T6) die Landesstraße L837 von Lastrup kommend in Fahrtrichtung Bakum. Im Streckenverlauf kam es im Begegnungsverkehr mit einem bislang unbekannten Fahrzeug zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel, wodurch der Spiegel des Multivan beschädigt wurde (Schadenshöhe ca. 500 Euro). Als der Polizeibeamte das Dienst-Kraftfahrzeug gestoppt und gewendet hatte, hatte sich der Unfallbeteiligte bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. zum Fahrzeugführer liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 bzw. das PK Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es gegen 13.50 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-Jähriger aus Löningen befuhr mit seinem Pkw die Bunner Straße in Fahrtrichtung Böen. Im Streckenverlauf beabsichtigte er, nach rechts in Fahrtrichtung Löningen abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Löninger auf seinem Pedelec, welcher den Fahrradweg entlang des Wassermühlenweges in Fahrtrichtung Bunner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 56-Jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. De, 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 3000 Euro.

