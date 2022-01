Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Schließung eines Betriebs aufgrund von Corona-Verstößen

Am frühen Sonntagmorgen, 9. Januar 2022, musste die Polizei aufgrund von Corona-Verstößen einschreiten und eine Gaststätte in der Langen Straße schließen. Durch einen Zeugen wurde der Polizei zuvor gemeldet, dass es in dieser Gaststätte zu massiven Verstößen gegen die Coronaverordnung kommen soll. Vor Ort bestätigten sich die Schilderungen des Zeugen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten ca. 100 Personen festgestellt werden. Weder Gäste noch die Mitarbeiter*innen trugen Masken. Es wurde getanzt und auch Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Daraufhin wurde die Schließung der Gaststätte durch die Polizei angeordnet, der Ausschank untersagt und die Räumlichkeiten geräumt. Darüber hinaus wurde gegen den Betreiber ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

