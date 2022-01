Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 9. Januar 2022, um 16.40 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Bakum auf der Dammer Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle. Es waren ein Gewindefahrwerk, andere Felgen sowie orangene Standlichtbirnen verbaut. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines amtl. Kfz-Kennzeichenschildes

Am Samstag, 8. Janurar 2021, 12.40 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Driverstraße das vordere amtl. Kfz-Kennzeichenschild eines Mitsubishi. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Universitätsbibliothek abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 2. Januar 2022, 00.00 Uhr bis Montag, 3. Januar 2022, 07.00 Uhr entwendete eine unbekannte Person im Kampgartenweg ein mittels Schwenkbügelschloss verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von zwei Pedelec

Am Samstag, 8. Januar 2021 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Straße Mennewischen ein Pedelec des Herstellers Falter und ein Pedlec des Herstellers KTM. Beide Fahrräder waren mittels Rahmenschloss verschlossen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 8. Januar 2021, 16.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinraftarad die Oyther Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell