POL-HH: 210701-1. Raub auf Tankstellenmitarbeiterin

Tatzeit: 30.06.2021, 22:57 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, von-Sauer-Straße

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Hinweise auf einen versuchten Raubüberfall geben können. Das Landeskriminalamt für die Region Altona (LKA 124) führt die Ermittlungen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum einer Tankstelle in der von-Sauer-Straße, in dem sich lediglich die 60-jährige Angestellte aufhielt. Der maskierte Mann forderte die Frau mehrfach zur Herausgabe von Bargeld aus. Als die Frau dies ablehnte und ankündigte, die Polizei käme gleich, flüchtete der Täter aus dem Verkaufsraum der Tankstelle in Richtung Autobahn.

Eine Fahndung mit mehr als zehn Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg sowie der Bundespolizei führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 180 cm groß und schlanke Statur - dunkle Hautfarbe - bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose - maskiert mit schwarzem Mundschutz - trug Einweghandschuhe

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789.

