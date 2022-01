Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 10. Januar 2022, um 15.40 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Damme den Heerweg auf einem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er konnte den kontrollierenden Beamten lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden OT Grappershausen - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es um 18.14 Uhr in Neuenkirchen-Vörden, Grappershausen, auf der Kreisstraße K276 zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang: Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem PKW die K267 in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW schleuderte nach links über die Fahrbahn hinweg in die Böschung und prallte dort gegen einen Baum. Der 26-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste zunächst durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden, welche mit 4 Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, geborgen werden. Der 26-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der PKW wurde durch den Unfall vollständig zerstört.

Visbek - Sachbeschädigung an Gartenzaun / Zeugenaufruf

Von Samstag, 08. Januar 2022, 22.00 Uhr, bis Sonntag 09. Januar 2022, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Visbek, Frillings Esch, einen Metallgartenzaun eines 72-jährigen Anwohners. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Lohne - versuchter Raub auf einen 22-jährigen Lohner / Zeugenaufruf

Am zurückliegenden Freitag, dem 07. Januar 2022, kam es um 22.25 Uhr in Lohne zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Lohners, welcher zum Tatzeitpunkt fußläufig in der Lindenstraße unterwegs war. Der 22-Jährige teilte der Polizei über Notruf mit, dass er zunächst von drei ihm unbekannten Männern verfolgt worden sei, bevor er von einem dieser Männer von hinten an seiner Jacke festgehalten und aufgefordert worden sei, diesem alles, was er habe, sofort auszuhändigen. Dem 22-Jährigen gelang es, sich loszureißen, in eine angrenzende Tankstelle zu flüchten und von dort die Polizei zu alarmieren. Die Täter erlangten keine Beute. Bis zum Eintreffen der Beamten hatten sie sich in unbekannte Richtung entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 bzw. das Polizeikommissariat Vechta unter (04441) 9430 entgegen. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang ein Passant, dem der 22-Jährige auf seinem Weg zur Tankstelle begegnet ist, gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es um 10.00 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 82-jährige Frau aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw in Lohne die Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie im Streckenverlauf zu weit nach rechts und touchierte hierdurch einen auf dem rechten Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung geparkten Pkw eines 54-Jährigen aus Vechta. Es entstand Sachschaden an der Beifahrerseite (Spiegel, Kotflügel) in Höhe von ca. 1500 Euro. Die 82-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Da der Unfallhergang von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war, konnte die Unfallverursacherin im weiteren zeitlichen Verlauf ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 10. Januar 2021, kam es um 10.50 Uhr auf der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 23-jährige Frau aus Dinklage bog mit ihrem Pkw vom dortigen Kreisverkehr kommend auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein. Dabei übersah sie einen bevorrechtigen 72-jährigen Radfahrer aus Lohne, der mit seinem Fahrrad von der Lohner Innenstadt in Richtung Kreisverkehr kommend den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 72-jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keinerlei Informationen vor.

Dinklage OT Langwede - Arbeitsunfall

Am Montag, 10. Januar 2022, kam es um 08.15 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Geräte-Vertriebes in Langwede, Vosshöge, während eines Abladevorganges zu einem Arbeitsunfall: Als ein 67-jähriger Mitarbeiter aus Dinklage mit seinem Gabelstapler zurücksetzte, übersah er einen 54-jährigen Kollegen, ebenfalls aus Dinklage, der zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter seinem Gabelstapler stand. Durch die Kollision wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum - Sachbeschädigung in Kirche

Von Samstag, 08. Januar 2022, 10.00 Uhr, bis Montag, 10. Januar 2022, 16.20 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Kirchstraße, in den Kirchenraum der katholischen Kirche St. Johannes Baptist. Hier entzündeten sie einen auf einem Beistelltische abgestellten Karton. Durch das Feuer wurde der Tisch beschädigt. Weiterhin entstanden Verrußungen an einer Wand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Bakum - mehrere "Müllsünder" ermittelt / Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Weihnachten (26. Dezember 2021) und Anfang Januar (06. Januar 2022) kam es in Bakum zu mehreren "illegalen Müllentsorgungen": Zum Einen wurden mehrere Kartons, Müllsäcke pp. bei den an der Wertstoffsammelstelle an der Sütholter Straße aufgestellten Altpapier-/Altglas-Containern abgelegt, zum Anderen stellten Müllsünder ihren Restmüll säckeweise in der freien Natur ab. Konkret wurden drei randvolle Restmüllbeutel im Ortsteil Lohe, und zwar im Bereich der dortigen Windräder, aufgefunden.

Am 28. Dezember 2021 fuhr ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift "Engifruct" bei den Wertstoffcontainern an der Sütholter Straße vor. Drei Männer luden mehrere Abfallsäcke neben den dortigen Containern ab.

Die Polizei Bakum bittet in diesem Zusammenhang um weitere sachdienliche Hinweise zu diesem Transporter (Telefonnummer: (04446) 959710).

Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Vechta und Mitarbeiter des Bauhofes Bakum mussten mit Spezialfahrzeugen die illegal entsorgten Gegenstände bei der Wertstoffsammelstelle bzw. bei den Windrädern abholen.

Kurz nachdem der Platz in Bakum gesäubert worden war, räumte ein älterer Mann aus Bakum offensichtlich sein Haus auf und entsorgte einen alten Teppich neben den Wertstoffcontainern an der Sütholter Straße.

Auch hier mussten die Beamten vorsprechen und gegen den Verursacher ein entsprechendes Bußgeldverfahren einleiten.

Insgesamt konnte die Polizei durch aufmerksame Zeugen vier Tatverdächtige ermitteln, die mit entsprechenden Bußgeldern rechnen müssen.

Die Öffnungszeiten der Werstoffsammelstelle lassen sich u.a. im Internet einsehen.

