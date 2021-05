Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugenaufruf

Herxheim, St. Christophorus-Str.- 25.05.2021, 12:15 Uhr (ots)

Am 25.05.2021 gegen 12:15 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der St. Christophorus-Straße in Herxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Ford Focus und einem grünen VW Polo. Da sich der Unfall im Bereich der Ausfahrt ereignete, einigten sich die Unfallbeteiligten darauf die Fahrzeuge in einen ruhigeren Bereich des Parkplatzes zu fahren. Der Fahrer des grünen VW Polo nutzte dies, um die Unfallörtlichkeit unerlaubt zu verlassen.

Der Fahrer des VW Polo sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell