POL-UL: (UL) Ulm - Bus Kontra Roller

Zwei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Am Montag fuhr ein Bus einem stehenden Piaggio Roller gegen 15 Uhr hinten auf. Bei dem Unfall am Blaubeurer-Tor-Ring wurde der Roller des 61-Jährigen circa Zwei Meter nach vorne geschoben. Dabei fiel er vom Roller und verletzte sich leicht an der Hand. Durch das Bremsen des Busses verletzte sich auch eine Insassin leicht. Beiden Verletzten blieb ein Krankenhausaufenthalt erspart. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an Roller und Bus beträgt circa 2.500 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die sich gegen den Busfahrer richten. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können. Und halten Sie bitte Abstand.

