Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (11.02.22)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 06.20 Uhr, an der Kreuzung Ekkehardstraße und Hauptstraße ereignet hat. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes GLA auf der Hauptstraße in Richtung Hohenkrähenstraße. Die Ampel auf Höhe der Ekkehardstraße zeigte in seine Fahrtrichtung Grün. Eine aus entgegengesetzter Richtung kommende 62-jährige Fahrerin eines Mercedes B bog trotz für sie geltendem Rotlicht von der Hauptstraße nach links in die Ekkehardstraße ein. Bei einer folgenden Kollision der Autos wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

